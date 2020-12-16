Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi

16.12.2020 17:17
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait 203'ü sikke olmak üzere toplam 224 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait 203'ü sikke olmak üzere toplam 224 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında A.A.'yı (40) takibe aldı. İsmetpaşa Mahallesi'nde bir iş hanına girdiği sırada harekete geçen ekipler şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı. A.A.'nın yapılan üst aramasında, farklı dönemlere ait 203 sikke ile 18 mühür, yüzük ve üzerinde çeşitli figürler bulunan toplam 224 parça tarihi eser ele geçirildi.Şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserlerin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.


Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi

Kahramanmaraş, Kaçakçılık, Organize, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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