Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3 define avcısı yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 3 kişi kaçak kazı yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pınarbaşı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu parkı üst tarafında bulunan ormanlık alanda define amaçlı kaçak kazı yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı. Şahıslar ile birlikte kazıda kullanılan aletler ele geçirildi.

Şahıslar Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polis Müze Müdürlüğüne de bilgi verirken, şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ