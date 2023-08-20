Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2'lik deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi - Son Dakika

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2'lik deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Son Dakika: Kahramanmaraş\'ta 4.2\'lik deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Son Güncelleme: 20.08.2023 11:01

Son dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen depremin 22,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"BİRKAÇ GÜNDE BİR OLACAK"

Göksun merkezli deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "6 Şubat depremi sonrası Çardak fayı kırılmıştı. Bu bölge rahatladı. Daha sonra Göksun merkezli depremler meydana gelmişti. Arkasından çok büyük Deprem meydana gelecektir demek doğru değil. Buna benzer depremler birkaç günde bir olacak. 6 Şubat depreminin artçıları çok uzun süre devam edecek, 1 yıl da olabilir 2 yılda olabilir. Öncü deprem olacağını söyleyeceğimiz bir kanıt yok. Büyük depremi söyleme şansımız yok" ifadelerine yer verdi.

İşte depremle ilgili AFAD'dan yapılan paylaşım;

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2'lik deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2'lik deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2'lik deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi - Son Dakika
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