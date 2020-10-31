Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamak amacıyla önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 'uyuşturucu ticareti', 'silahlı gasp', 'hırsızlık', 'yaralama', 'sahtecilik', 'tefecilik', 'dolandırıcılık', 'silahlı tehdit' gibi suçlardan aranılan 62 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler

2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay