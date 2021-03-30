Askeri kışlada korkutan yangın - Son Dakika

Askeri kışlada korkutan yangın
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bulunan askeri kışlar içerisindeki ahşap binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan Gazi Kışlası'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, askeri kışla içerisinde bulunan ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın fark eden askeri görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kışla içerisine gelen itfaiye ekiplerine yangına müdahale etmeye başladı.
İtfaiyenin çalışmalarını devam ediyor.
Kaynak: İHA
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