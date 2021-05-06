İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirci, sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin yardımına rağmen ağaçtan inemeyen Demirci, olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden indirildi.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Nizamettin Demirci (50), budamak için çıktığı ağaçta fenalaştı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde budadığı ağaçta fenalaşan ve burada mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Kahramanmaraş'ta budadığı ağaçta fenalaştığı için mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti

Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti