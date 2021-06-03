Son dakika: Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

Yangının, etkili olduğu yaklaşık 2 hektar alanda zarara yol açtığı belirtildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye hava aracı, arazöz ve su tankı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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