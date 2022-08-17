SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi - Son Dakika
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SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

17.08.2022 01:01
SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kahramanmaraş deprem ile sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden gelen habere göre bugün gece saatlerinde Kahramanmaraş merkezli bir deprem meydana geldi. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip ediliyor. Depremin nerede olduğunu merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! İşte detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş ilinden gelen son dakika haberine göre çevre halkı korkutan bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak belirledi, derinliği 7.66 kilometre olarak ölçüldü.

SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Saat 23.53'te gerçekleşen depremin merkez üssü Dulkadiroğlu Kahramanmaraş olarak belirlendi.

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Depremle ilgili can ve mal kaybı bilgisi gelmedi.

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Son Dakika Soğuk Haber SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi - Son Dakika


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