Son dakika! Kahramanmaraş'ta direğe çarpan çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yönlendirme direğine çarpan çekicinin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mehmet Dişçeken (52) idaresindeki 46 F 4321 plakalı çekici, Batı Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak yönlendirme direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Dişçeken'in naaşı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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