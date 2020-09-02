Son dakika! Kahramanmaraş'ta düğünde kavgaya karışan kişinin otomobiline silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düğünde kavgaya karışan kişinin otomobiline silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesinde bir salondaki düğünde kız ile erkek tarafı arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Aile büyüklerinin araya girmesiyle yatıştırılan taraflar, düğünün sona ermesiyle salondan ayrıldı.

Kavgada yaralanan bir kişi, Onikişubat ilçesinde özel hastanedeki tedavisinin ardından ailesinin bulunduğu otomobille buradan ayrılırken, pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

Çok sayıda saçmanın isabet ettiği otomobildekilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlıları arama çalışmaları sürdürülüyor.