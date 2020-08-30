Son dakika... Kahramanmaraş'ta ev yangını - Son Dakika

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, ev içerisindeki eşyaların bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 7. katındaki dairenin yatak odasında, elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında eşyaların bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

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