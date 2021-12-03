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Son dakika... Kahramanmaraş'ta evlerinde çıkan yangında 3 Suriyeli çocuk öldü - Son Dakika

Son dakika... Kahramanmaraş'ta evlerinde çıkan yangında 3 Suriyeli çocuk öldü

03.12.2021 18:27
Son dakika... Kahramanmaraş'ta evlerinde çıkan yangında 3 Suriyeli çocuk öldü

Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Suriyeli 3 çocuk, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Suriyeli 3 çocuk, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde 3 katlı yapının Suriyeli bir ailenin kaldığı birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen Muhammet Rida (5), Abdunnasır (3) ve Talip Şakir (2) kardeşler yaşamını yitirdi.

Çocukların cesedi götürüldüğü Pazarcık Devlet Hastanesindeki ilk incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Annenin kapıyı üzerlerinden kilitleyerek diğer iki çocuğuyla pazar alışverişe gittiği, babanın ise yangın sonrası eve geldiği öğrenildi.

Ekipler yangının, çocukların çakmakla oynaması nedeniyle çıktığı şüphesi üzerinde duruyor.

Son dakika... Kahramanmaraş'ta evlerinde çıkan yangında 3 Suriyeli çocuk öldü
Son dakika... Kahramanmaraş'ta evlerinde çıkan yangında 3 Suriyeli çocuk öldü
Son dakika... Kahramanmaraş'ta evlerinde çıkan yangında 3 Suriyeli çocuk öldü

Kahramanmaraş, Suriyeli, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kahramanmaraş'ta evlerinde çıkan yangında 3 Suriyeli çocuk öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kahramanmaraş'ta evlerinde çıkan yangında 3 Suriyeli çocuk öldü - Son Dakika
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