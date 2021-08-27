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Son dakika... Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Son dakika... Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 ölü, 1 ağır yaralı

27.08.2021 22:27
Son dakika... Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 ölü, 1 ağır yaralı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Sevin Mahallesi yolunda meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Sevin Mahallesi yolunda meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Duran Özcan yönetimindeki 46 DY 662 plakalı araç Sevin Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeyken, yol kenarında bulunan ve arızalı motora yardım için getirildiği öğrenilen motosiklete ve çapa motoruna aynı anda çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti çapa motoruna yüklemeye çalışan İsmail Çelik (77), eşi Hatice Çelik (72), Halil Erdoğan (48) ve Duran Özcan (35) hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Osman Erdoğan'ın (17) tedavisine devam ediliyor.

Afşin ilçe jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(Fethullah Arslantaş/İHA)

Son dakika... Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 ölü, 1 ağır yaralı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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