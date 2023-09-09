Son Dakika: Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Son Güncelleme: 09.09.2023 12:32

Son dakika: Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Freni boşalan kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı. İlk belirlemelere göre, kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi de yaralandı.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

ÇOK SAYIDA KİŞİ ARACIN ALTINDA KALDI

Kaza, öğle saatlerinde Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi. Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Cenaze namazının kılındığı sırada Kahramanmaraş-Andırın karayolundan gelen bir kamyon önündeki araçlara çarptıktan sonra kalabalığın arasına daldı. Namaz için saf tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

EKİPLER KURTARMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölenlerin olduğu bildirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kamyonun altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

"ÖLÜ SAYISINI ŞU AN İÇİN TESPİT EDEMİYORUZ"

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, kazanın cenaze namazı kılınırken meydana geldiğini ifade etti. Olayın çok yeni olduğunu anlatan Doğan, "Ölü sayısını şu an için tespit edemiyoruz. 20'den fazla yaralımız olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

"5 CAN KAYBIMIZ, 25 YARALIMIZ VAR"

Başkan Doğan'ın ardından son durumu aktaran Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu." açıklamasında bulundu.

Olay yerinden görüntüler;

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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