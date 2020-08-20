Kahramanmaraş'ta jandarma ve polis ekipleri, biri emekli öğretmen iki kişinin para ve ziynet eşyalarının dolandırılmasının önüne geçti.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan 81 yaşındaki emekli öğretmen S.K. ile 83 yaşındaki H.Ö'yü telefonla arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıtıp terör örgütü soruşturmasına adlarının karıştığı söyledi.

Yanına 14 bin lira ile 80 bin lira değerindeki altını alarak dolandırıcılara teslim etmek için evden çıkan S.K'nin kızı durumu polise bildirdi.

Harekete geçen polisler, emekli öğretmeni dolandırıcılara ulaşmadan engelledi.

Polis ve jandarmanın iş birliğinde de H.Ö'nün toplam 264 bin lirasını dolandırıcılara vermesi önlendi.

Açıklamada, vatandaşların dolandırcılara karşı dikkatli olması istendi.