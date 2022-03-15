Kahramanmaraş'ta haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

15.03.2022 18:15

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Fevzipaşa Mahallesi 4. Sokak'ta yalnız yaşayan 70 yaşındaki İrfan Akıncı'dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Akıncı'nın cansız bedenini buldu.

Akıncı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

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Kaynak: AA

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