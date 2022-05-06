KAHRAMANMARAŞ - Havaya ateş açan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - Havaya ateş açan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

06.05.2022 21:56

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde silahla havaya ateş eden ve polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde silahla havaya ateş eden ve polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, araçtan havaya ateş edildiği ihbarı üzerine Y.A. idaresindeki otomobili, Azerbaycan Bulvarı'nda durdurmaya çalıştı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra otomobilinden inerek kaçmaya başladı. Şazibey Mahallesi'nde bir apartmana giren şüpheli, binanın çatı kısmında yakalandı.

Yapılan incelemede, şüphelinin "mala zarar verme" suçundan arama kaydının olduğu belirlendi.

Y.A, işlemleri için emniyete götürüldü.

KAHRAMANMARAŞ - Havaya ateş açan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Havaya ateş açan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Havaya ateş açan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Havaya ateş açan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Havaya ateş açan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Havaya ateş açan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Havaya ateş açan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Havaya ateş açan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

YORUMLAR
500
Son Dakika | EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞI HAVAYA ATEŞ AÇAN POLİSE GÖZALTI Son Dakika | EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞI HAVAYA ATEŞ AÇAN POLİSE GÖZALTI Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polis, açığa alındı Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polis, açığa alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Havaya ateş açan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
22:24 Ülkemizde 6 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 743 yeni vaka tespit edildi
22:01 Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti
22:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
21:35 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı!
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
20:38 CHP'li Kaboğlu Gezi tutuklularını ziyaret etti: Yerleri burası değil!
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 22:29:28. #1.13#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Havaya ateş açan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement