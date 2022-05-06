KAHRAMANMARAŞ - Havaya ateş açan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde silahla havaya ateş eden ve polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, araçtan havaya ateş edildiği ihbarı üzerine Y.A. idaresindeki otomobili, Azerbaycan Bulvarı'nda durdurmaya çalıştı.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra otomobilinden inerek kaçmaya başladı. Şazibey Mahallesi'nde bir apartmana giren şüpheli, binanın çatı kısmında yakalandı.
Yapılan incelemede, şüphelinin "mala zarar verme" suçundan arama kaydının olduğu belirlendi.
Y.A, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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