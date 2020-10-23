Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı - Son Dakika

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı

23.10.2020 17:13
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'taki koronavirüs vakalarındaki artış, Sağlık Bakanlığı'nın HES haritasına da yansıdı.

KAHRAMANMARAŞ'taki koronavirüs vakalarındaki artış, Sağlık Bakanlığı'nın HES haritasına da yansıdı. Ağustos ayında düşük riski gösteren mavi renkte olan harita, ekim ayında kırmızı renge büründü.

Kahramanmaraş'taki koronavirüs vakalarında son haftalarda atış yaşanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da artışa dikkat çekip uyarılarda bulunduğu illerden biri olan Kahramanmaraş'taki bu artış, Sağlık Bakanlığı'nın HES haritasına da yansıdı. Sağlık Bakanlığı'nın mobil uygulaması olan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritada yüksek riskli olan alanların sayısı arttı. Ağustos ayında birçok bölgesi mavi olan Kahramanmaraş haritası, ekim ayında kırmızı oldu. Bu renk değişimi bile kentteki koronavirüs vakalarındaki artışı ortaya koyuyor.Öte yandan kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında, polis araçlarından yapılan anonslarla da vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılıyor. Kahramanmaraş Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de son olarak risk gurubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşların saat 15.00'ten sonra sebze-meyve pazarlarına girişlerini yasaklamıştı.


Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı

Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş, Ağustos, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü 6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğa işkence edip diri diri yakmışlar
Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu         
17:11
Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar         
16:41
Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:15
Süper Lig hakemi Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı Süper Lig hakemi Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı         
16:14
Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti         
16:06
Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti         
15:46
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak         
14:35
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
Melek'in öldürülmesinde azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı! Tüm emniyet peşinde Melek'in öldürülmesinde azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı! Tüm emniyet peşinde         
12:40
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım         
11:02
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 17:28:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei