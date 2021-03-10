Son Dakika | Kahramanmaraş'ta "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar" uygulaması yapıldı

10.03.2021 00:45
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar" uygulaması kapsamında hakkında aranma kararı bulunan 10 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar" uygulaması kapsamında hakkında aranma kararı bulunan 10 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenin sağlanması ile uyuşturucu ticareti ve asayiş olayları başta olmak üzere suçların önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanması için denetim yaptı.

Denetimlerde 3 bin 620 kişi sorgulanırken, haklarında arama kararı bulunan 10 kişi yakalandı. 150 ekip, 750 personel ve 1 köpek unsuru ile gerçekleştirilen uygulamada 356 iş yeri, 156 park ile bahçe ve 52 metruk bina denetlendi.

Uygulamalarda bir tabanca ele geçirilirken 54 kişi hakkına yasal işlem yapıldı.

Öte yandan uygulama kapsamında trafikte de kontrol yapan polisler, 1070 aracı durdurarak sorgulamasını yaptı. 40 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 32 bin 557 lira para cezası uygulandı. Uygulamada 5 araç da trafikten men edildi.

Huzurlu Sokaklar, Kahramanmaraş, Narkotik, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kahramanmaraş'ta 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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