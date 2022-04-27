Son dakika... Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu - Son Dakika
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Son dakika... Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu

27.04.2022 00:42
Son dakika... Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Yangın, Onikişubat İlçesi Akçakoyunlu Mahallesi'ndeki müstakil bir ikamette çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında alevler gökyüzünü kaplarken ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika... Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu
Son dakika... Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu
Son dakika... Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu

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Kahramanmaraş, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu - Son Dakika


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