Son dakika... Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika... Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

13.07.2022 13:17
Son dakika... Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Merve Rahime Kurt idaresindeki 46 VM 121 plakalı otomobil, Kümbet Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi'nde, M.E.A'nın kullandığı 46 AFL 705 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza, sürücüler ile araçtaki Sırrı (35) ve Rabiye Kurt (58) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.E.A'nın sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.

Bu arada, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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