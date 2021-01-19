Son dakika: Kahramanmaraş'ta jandarma, çocukların kar sevincine ortak oldu - Son Dakika

Son dakika: Kahramanmaraş'ta jandarma, çocukların kar sevincine ortak oldu
19.01.2021 17:35
Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta aralıklarla devam eden kar yağışı etkili olurken, jandarma ekipleri çocukların kar sevincine ortak oldu.
Kahramanmaraş'ta aralıklarla devam eden kar yağışı etkili olurken, jandarma ekipleri çocukların kar sevincine ortak oldu.
Dün gece başlayan ve kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası merkez Onikişubat ilçesi beyaza büründü.
Cumhuriyet Mahallesine giden İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, burada çocuklarla Jandarma Çocuk Dergisi dağıttı.
Daha sonra çocuklarla kartopu oynayan ve birlikte kardan adam yapan ekipler, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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