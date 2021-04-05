Jandarmayı karşısında görünce mutluluk yaşayan Köse, kendisi için getirilen pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.

Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin

Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var