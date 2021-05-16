Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yapılan araştırma sonunda, Pazarcık ilçesi Çöçeli Mahallesi'nde kaçak sigara saklandığını tespit etti.

Bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinin lavabo kısmında saklanan 5 bin 120 paket kaçak sigarayı ele geçirdi.

Olayla ilgisi bulunan M.K. (49), T.D. (30) ile H.C. (49) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ