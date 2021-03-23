Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kanepeden düşen 52 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Balta, dengesini kaybederek yattığı kanepeden düşmesi sonrasında rahatsızlandı.

Kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan Balta, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, Balta'nın rahatsızlığına bağlı görme kaybının da bulunduğu öğrenildi.