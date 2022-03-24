Son Dakika | Kahramanmaraş'ta kavşakta zincirleme kaza: 15 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta kavşakta zincirleme kaza: 15 yaralı

24.03.2022 19:05
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta kavşakta zincirleme kaza: 15 yaralı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, Pazarcık ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah K. yönetimindeki 27 AGM 983 plaka servis minibüs ile, Nurdağı istikametinden gelen Fatih O. yönetimindeki 46 ADY 175 plaka kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazadan dolayı savrulan araçlar, kırmızı ışıkta bekleme yapan 46 FS 146 ile 46 AEP 343 plaka sayılı araçlara da çarptı.

Kazada 27 AGM 983 plaka minibüs içerisinde bulunan Abdullah K., Fatih O., Turgay E., Bilal T., Arif Ç., Emine B., Medine Y., Nahibe E., Fatma A., Nazlı B., Muazzez D., Elif Duru T., Bilal E., İsmail K., Ekrem K. isimli şahıslar yaralandı. Ambulansla Türkoğlu İlçe Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralıların tedavileri devam ederken, yaralılardan Medine Y. hayati tehlike nedeniyle KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta kavşakta zincirleme kaza: 15 yaralı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta kavşakta zincirleme kaza: 15 yaralı

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Kahramanmaraş, Hisarcık, Türkoğlu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kahramanmaraş'ta kavşakta zincirleme kaza: 15 yaralı - Son Dakika


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