Koronavirüsü yenen hasta ikinci kez hayata tutundu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan 52 yaşındaki Hasan Kekeç, yeni tip koronavirüsü de (Kovid-19) yenerek ikinci kez hayata tutundu.

Merkez Onikişubat ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde yaşayan ve 2008 yılında böbrek nakliyle şifa bulan 52 yaşındaki Metin Kekeç, solunum yolu şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Kekeç, 13 gün yoğun bakımda 4 gün de serviste tedavi gördükten sonra iyileşerek taburcu edildi.

Hastanenin Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın böbrek nakilli olduğu için Kovid-19'u çok ağır geçirdiğini belirtti.

Ciddi bir oksijen açlığı çeken Kekeç'in, 17 gün tedavi gördüğünü ifade eden Öksüz, "İlk 9-10 gün çok ciddi solunum sıkıntısı olduktan sonra hasta toparladı. İyileştikten sonra taburcu ettik." dedi.

Metin Kekeç ise bu hastalıkta yaşadıklarının kendisi için işkence olduğunu anlatarak, "Sevdiğin insan karşında, bir şey yapamıyorsun, sadece ona göz yaşınla hitap edebiliyorsun." diye konuştu.

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olan Kekeç, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.