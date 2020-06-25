Son dakika! Kahramanmaraş'ta koronaya karşı özel maske - Son Dakika

Son dakika! Kahramanmaraş'ta koronaya karşı özel maske

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta KİPAŞ Holding, bünyesindeki tekstil firmalarınca çok kullanımlık antibakteriyel kumaş ile üretilen maske tasarladı.

Kahramanmaraş'ta KİPAŞ Holding, bünyesindeki tekstil firmalarınca çok kullanımlık antibakteriyel kumaş ile üretilen maske tasarladı.

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Dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle maske talebinin artması üzerine harekete geçen KİPAŞ Holding, üst düzey koruma sağlayan çok kullanımlık, antibakteriyel kumaştan maske için çalışmalarına başladı.


AR-GE çalışmalarını tamamlayıp proje üreten mühendisler yıkanabilir, kolay hava alma ve virüslere karşı önlem olarak farklı boyut ve renkte maske tasarladı.


Üretilecek maskelerin Türkiye'ye yetecek kapasitesi olduğunu vurgulayan KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, maskenin seri üretiminin de başlayacağını söyledi.


Maske kullanımının pandemi sürecinde temel ihtiyaçlardan biri haline geldiğini söyleyen Öksüz, "Maske üretiminde 'nonwoven' kumaş üreten firmalarımız devreye girdi ve sonra konfeksiyonu konusunda yatırımlar yapıldı. Dokuma ve örme kumaşlar ile maske üretimi mümkün ve KİPAŞ olarak biz bunu devreye aldık. Çok kullanımlık maskelerin avantajı fazla ve birden fazla kullanıyorsunuz yıkayıp ütüledikten sonra da kullanıyorsunuz. Hem ekonomik, hem de çevre dostu. Ülkemizin ihtiyacını karşılama anlamında, hem de ihracat anlamında çok büyük bir potansiyel var. KİPAŞ olarak bizim üretim kapasitemiz kuvvetli ve ciddi anlamda dokuma ve örme kapasitemiz var. Biraz iddialı olacak ama dünyanın maske ihtiyacını karşılayacak kapasite Türkiye'de mevcut" diye konuştu.


Maske üretiminde AR-GE merkezinin yoğun şekilde çalıştığını söyleyen KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Halit Gümüşer ise, "Sürdürülebilir teknoloji ile üretimimiz çok önemli bir gelişmedir. Maskeyi üretirken tamamen sürdürülebilir elyaflardan, çevreye ve insan sağlığına saygılı kimyasallardan faydalandık. 60 derecede yıkanmaya dayanabilen bir ürün. Dolayısıyla virüslerin yaşam ortamını engelleyen bir sıcaklı ve daha konforlu kullanıma sahip. Ben tüketicilerin çok kullanımlık maskeleri beğeneceğini düşünüyorum. Bizim maskelerin sağladığı değerler bir hayli yüksek. Umarız hem ülkemiz, hem de dünyamız açısında güzel bir gelişme olur" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Kahramanmaraş'ta koronaya karşı özel maske - Son Dakika Ekonomi

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