Son dakika: Kahramanmaraş'ta Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kent merkezinde polis ekipleri tarafından vatandaşların sıklıkla tercih ettiği meydan ve caddelerde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerine uyması için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vatandaşların maske takmasını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

Ayrıca ekip araçlarından da salgın tedbirlerine uyulması yönünde anons yapıldı.

Öte yandan, Azerbaycan Bulvarı'nda, zabıta ve trafik polis ekiplerinin katılımıyla toplu taşıma araçları denetlendi.

Denetimlerde sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, toplu taşıma aracı kullanan vatandaşların da maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.