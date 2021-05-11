Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına, kent genelindeki LED ekranlara Kudüs görseli yansıtarak tepki gösterdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak amacıyla şehir genelindeki LED tabelalara Kudüs görseli yansıtıldı.

Görsellerde, Türk edebiyatının usta yazarlarından ve Yedi Güzel Adam arasında yer alan Şair Nuri Pakdil'in, "Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır" sözü yer aldı.

Öte yandan açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de İsrail'in ramazan ayında yaptığı saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren Güngör, "Kudüs Filistin'in başkenti, İslam şehri ve insanlığın göz bebeğidir. Mescid-i Aksa ilk kıblemiz, miracın semaya açılan kapısıdır. İsrail polisinin ses bombalı saldırılarını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.