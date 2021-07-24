Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Kahramanmaraş Ahır Dağı'ndaki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinemeyen yangına ihbar üzerine 10 kişilik ekip ve 5 yangın söndürme aracı ile müdahale edildi.
Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında örtülü alan zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
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