Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Bağlarbaşı Mahallesi 14. Sokak'ta plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yol kenarında yürüyen Ayşe Bozkurt'a (55) çarptı.
Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Bozkurt, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamadı.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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