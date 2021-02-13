Son dakika: Kahramanmaraş'ta patlamamış top mermisi bulundu - Son Dakika

Son dakika: Kahramanmaraş'ta patlamamış top mermisi bulundu

13.02.2021 00:37
Son dakika: Kahramanmaraş'ta patlamamış top mermisi bulundu, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde karla kaplı yolda temizlik yapan işçiler patlamamış top mermisi buldu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde karla kaplı yolda temizlik yapan işçiler patlamamış top mermisi buldu.

Ahir Dağı Kanlı mevkisinde karla kaplanan yolda temizlik çalışması yapan işçiler, toprakta gömülü şekilde top mermisi gördü.

Fen İşleri Müdürlüğünde formen olarak çalışan Durdu Bilgetecan, top mermisini alarak evinin bahçesine getirip durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, patlamamış top mermisinin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Bilgetecan, gazetecilere, kar küreme çalışması yaptıkları sırada şarampolde bir top mermisi bulduklarını ve önemsiz bir şey sanarak eve getirip güvenlik güçlerine haber verdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Ahir Dağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kahramanmaraş'ta patlamamış top mermisi bulundu - Son Dakika


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