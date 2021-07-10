Son dakika... Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 13 silah ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, polis ekiplerinin silah kullanımını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında bir haftada 13 silah ele geçirildi, 13 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla havaya ateş eden ve silah taşıyan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Huzur uygulamaları, denetimler ve operasyonlar kapsamında, 13 silah ele geçiren ekipler, 13 zanlı hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden magandalara yönelik etkin mücadeleye, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.