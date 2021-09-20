Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 32 silah ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta polis ekipleri silah kullanımının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda 15 günde 32 silah ele geçirdi, 28 kişiye adli ve idari işlem uyguladı.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri silah kullanımının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda 15 günde 32 silah ele geçirdi, 28 kişiye adli ve idari işlem uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Gerçekleştirilen huzur uygulamaları, denetimler ve operasyonlarda 32 silah ve çok sayıda mermi ele geçiren ekipler, 28 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi. Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin, vatandaşların can ve mal güvenliği için devam edeceği belirtildi.

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