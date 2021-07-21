İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından tahsis edilen helikopterle, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında Gaziantep-Kahramanmaraş ve Türkoğlu-Pazarcık kara yolunda havadan denetim yapıldı.

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