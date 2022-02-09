Üye Girişi
Son dakika! Kahramanmaraş'ta sahte alkol operasyonu - Son Dakika

Son dakika! Kahramanmaraş'ta sahte alkol operasyonu

09.02.2022 15:29
Son dakika! Kahramanmaraş'ta sahte alkol operasyonu

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada sahte alkolle birlikte etil alkol ve anason araması ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada sahte alkolle birlikte etil alkol ve anason araması ele geçirildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Hacıhasanlı Mahallesindeki bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, 4 litre etil alkol, 4 litre sahte alkolle birlikte 1 adet de anason aroması ele geçirildi. Söz konusu malzemelere el konuldu. Olayla ilgili 51 yaşındaki S.K. adlı şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Jandarma, Elbistan, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kahramanmaraş'ta sahte alkol operasyonu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 15:59:35. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Kahramanmaraş'ta sahte alkol operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement