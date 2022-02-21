Son dakika: Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırsal Çoğulhan Mahallesi'nde jandarma ekipleri, sahte alkol bulunduğu bilgisini aldıkları aracı mahalle çıkışında durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada 5 bidonda 25 litre sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.K. ve D.A. ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.