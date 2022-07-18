Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - Şehit polisin 1 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - Şehit polisin 1 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi

18.07.2022 10:47

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta şehit polis memuru Eyüp Saz'ın 1 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta şehit polis memuru Eyüp Saz'ın 1 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, 5 Mart'ta Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki trafik kazasına müdahale ederken başka bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Saz'ın kızı Ebrar Asel için doğum günü kutlaması düzenledi.

Derneğin bahçesinde gerçekleştirilen kutlamada, Ebrar Asel için hazırlanan pasta İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun da katılımıyla kesildi.

Kutlamaya katılanlar Ebrar Asel'e hediye vererek yeni yaşını tebrik etti.

Şehidin emaneti olan kızı Ebrar Asel'in mutluluğuna ortak olmayı istediklerini belirten Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Eyüp kardeşimiz bu vatanın güvenliği için görevi başındayken şehadete erişti. Bizim geleneğimizde inancımızda şehitlik kutsal bir mertebedir. Ama bizim milletimizin yine vazgeçilmez özelliklerinden birisi olan emanete sahip çıkma bu toprakların vazgeçilmez hususlarından birisidir. Dolayısıyla şehitlerimizi asla unutmayacağız, onların emanetleri her zaman bizlerin emaneti olacak, son nefesimize kadar o emanetlere sahip çıkacağız. Böylece belki şehitlerimize olan vefa borcumuzu kısmen de olsa ödemiş oluruz. Şehadet bu milletin genlerinde olan bir şey. Hepimiz şehadet kavramını duyduğumuz zaman koşa koşa gideriz. Yani şairin de dediği gibi 'Kaderimizde şehadet varsa öyle kaderin ellerinden öperiz.' Bu milletin her ferdi aynı anlayış ve düşünce içerisinde. Tekrar milletimizin başı sağ olsun."

Anne Ayşegül Saz da kızı için düzenlenen ilk doğum günü sürprizinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Azka Otel sahibine sürpriz doğum günü partisi Azka Otel sahibine sürpriz doğum günü partisi Adıyaman'da inceleme yaparken otomobilin çarpması sonucu şehit olmuştu...Şehidin 1 yaşındaki kızı unutulmadı Adıyaman'da inceleme yaparken otomobilin çarpması sonucu şehit olmuştu...Şehidin 1 yaşındaki kızı unutulmadı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - Şehit polisin 1 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:03 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi netleşiyor
12:51 Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor
12:34 Balkonda oyun oynayan 9 aylık bebek, 5. kattan düştü!
12:26 Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor
12:09 Pişkinliğin bu kadarına pes! Kadın polisi taciz edip, o anları da sosyal medyadan paylaştılar
12:05 Yılan ihbarına giden yılan uzmanından hayati uyarılar! Daha da artacak
12:03 Hadise ve Murda dans performansıyla izleyiciyi ikiye böldü!
12:01 Yıldız beyzbol oyuncusu Soto, 15 yıl için 440 milyon dolarlık sözleşme teklifini reddetti!
11:57 Dolar kurunda son durum! Analistlere göre, ABD'deki resesyon ve enflasyon sorunu nedeniyle oynaklık devam edecek
11:55 İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 13:33:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - Şehit polisin 1 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement