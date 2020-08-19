Son dakika! Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü.

Edinilen bilgilere göre, Afşin ilçesine bağlı Kaşanlı Mahallesinde aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Kamil E. ve S. K. karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. tabanca ile Kamil E.'ye ateş etti. Silah sesi üzerine çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamil E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri S.K.'yı gözaltına aldı. Kamil E.'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan S.K. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ