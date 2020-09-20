Son dakika! Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kaçan zanlı M.Y. ise Onikişubat Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerince saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ö.E.K, aralarında husumet bulunan M.Y. ile Serintepe Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Ö.E.K. sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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