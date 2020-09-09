Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, E.Y. (38) idaresindeki otomobil, Avşar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.
Sürücü kendi imkanlarıyla su kanalından çıkarken, araçtaki Y.N. (32) isimli kadın akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kanala giren dalgıçlar, Y.N'nin cansız bedenini aracın düştüğü noktadan 5 kilometre ileride buldu.
Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 17:07 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Kahramanmaraş'ta su kanalına düşen otomobildeki kadın öldü - Son Dakika