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Son dakika! Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Son dakika! Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

30.07.2021 14:55
Son dakika! Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu, System.String[]

Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 parça eşya ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 parça eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Karacaoğlan ve Piri Reis mahallelerinde 2 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, eski dönemlere ait insan figürlü heykel ve değişik boyutlarda 8 parça eşya ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, ele geçirilen eşyalar da Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Eşyaların tarihi eser olup olmadığı, tarihi eser ise hangi döneme ait oldukları burada yapılacak incelemenin sonrasında belirlenecek.


Son dakika! Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
Son dakika! Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
Son dakika! Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
Son dakika! Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
Son dakika! Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Karacaoğlan, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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