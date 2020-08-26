Son dakika! Kahramanmaraş'ta tarihi eser satmaya çalışan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika! Kahramanmaraş'ta tarihi eser satmaya çalışan kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan kişiyi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan kişiyi gözaltına aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehöyük Mahallesi'nde F.B'nin (38) tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Takip sonucunda şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 47 sikke, 2 heykelcik, 2 haç ile 10 muhtelif tarihi obje ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli F.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 10:05

Kaynak: AA

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