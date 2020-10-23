Kahramanmaraş'ta "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 av tüfeği ile bıçak ele geçirildi.

Operasyonda, A.Ö. (26), G.K. (26), N.A. (26) ile H.U. (22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve G.K. tutuklandı, N.A. ile H.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.