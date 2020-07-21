Son dakika... Kahramanmaraş'ta, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Kahramanmaraş Çalışma Grubu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, TAMP Koordinasyon Kurulu Üyeleri ve yerel düzeyde ana çözüm ortağı olan tüm hizmet grubu yöneticilerinin katıldığı toplantının ilk etabı, AFAD Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Çalışma Grubu faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar, kurumların görev ve sorumlulukları, ekip yapılanmaları, çalışma grubunun iş akışı, emir komuta zinciri ve konuşlanma alanlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Vali Coşkun, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda meydana gelen afetler karşısında, İçişleri Bakanlığının ve AFAD Başkanlığının koordinasyonunda sorumlu bakanlıklar aracılığı ile müdahalenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

TAMP çalışmasının önemine dikkat çeken Coşkun, şunları kaydetti:

"Afet riski bakımından tehlikeli bir konumda bulunan ilimizin de, benzer şekilde afetlere müdahalede olumlu sonuçlar alabilmesinin TAMP-Kahramanmaraş planının etkili bir şekilde sahada uygulanması ile mümkün olacağını. Plan değerlendirme toplantıları ilimizde yaşanabilecek afet tehlikelerine karşı müdahalenin nasıl planlandığını daha iyi görmemizi sağlayacaktır. Çalışmanın tüm vatandaşlarımıza ve kurumlarımıza katkı sağlamasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum."