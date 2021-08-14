Son dakika: Kahramanmaraş'ta uçak kazasında ekiplerin çalışmaları sürüyor - Son Dakika

- Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını söndürmek için müdahale eden Beriev Be-200 tipi uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 8 personel için arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Uçak kazasında hayatını kaybeden Türk pilot Serkan Mirzaoğlu, Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın, Koordinatör Edip Uzunoğlu ile uçağın ikinci pilotu Vıladıslav Berkutov, Radyo Operatörü Nikolai Omelchenko, Kaptan Evgenii Kuznetsov, Navigatör Vadim Karasev ve Teknisyen Lurii Chuborov hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden uçağın mürettebatına ulaşmak için bölgeye çok sayıda helikopter sevk edildi. Helikopterin yanı sıra itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma görevlileri de sek edildi. Helikopterler yardımıyla uçak kazasında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri bölgeden kaldırılıyor.

Öte yandan düşen uçağın en son Temmuz ayında Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınında görev yaptığı öğrenildi.

(Halil Ulubey/İHA)