Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentteki sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, İ.A ve Y.A'yı uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.
Zanlıların üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika