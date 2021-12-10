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Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı

10.12.2021 21:59
Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentteki sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, İ.A ve Y.A'yı uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

Zanlıların üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Hisarcık, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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