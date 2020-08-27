Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Satışa hazır halde sentetik uyuşturucu, eroin, esrar ve hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 20:23 - Kaynak: AA
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