Son dakika... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

Satışa hazır halde sentetik uyuşturucu, eroin, esrar ve hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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