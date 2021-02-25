Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-24 Şubat'ta "torbacılık" yöntemiyle uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ve uyuşturucu kullanmakta kullanılan bazı aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.